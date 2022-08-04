Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ

Попавший в Сеть доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердил большие проблемы у украинской армии.

В открытом доступе оказались якобы выдержки из доклада Залужного президенту Владимиру Зеленскому. Утверждается, что доклад был представлен 29 июля и очень разозлил президента Украины.

В нём указано, что, несмотря на мобилизацию, укомплектованность ВСУ остается на уровне 43-48%. Около 191 тыс. украинских военных были убиты или ранены. Более 80% резервистов из пятой волны мобилизованных уже дезертировали, получили ранения или были убиты. Раненых вывозят через Польшу на лечение в Европу, потому что медицина Украины не справляется. Интересно и то, что в представленных тезисах указано, что статистика по пропавшим без вести и вовсе не ведётся.

Также в выдержках говорится, что ВСУ катастрофически нахватает вооружения и бронежилетов.

"Заканчивается ресурс некоторых образцов техники, переданной союзниками. Речь идет в основном про первые партии американских M777, M109, и, как ни странно, довольно новые Panzerhaubitse 2000 и MARS II", — указано в докладе.

У ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по эксплуатации западного вооружения, а автоматизированная система управления огнем в полевых условиях долго не живёт.