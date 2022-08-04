Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В районе Харькова начались позиционные бои, гремят взрывы
Депутат Елена Драпеко порекомендовала Андрею Макаревичу не возвращаться в РФ
Ищенко: Крупная европейская война вынудит РФ применить ядерное оружие
Продолжения сериала "Сваты" может не быть из-за Фёдора Добронравова
Welt: торговля с РФ разрушила надежду на эффект "сокрушительных" санкций"
Эксперт Борис Рожин: отряды "ЧВК Вагнера" зашли на окраины Бахмута
Диетолог: людям старше 60 лет не рекомендуется употреблять инжир и курагу
Обыски в "Трасте" связывают с давлением на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину
НМ ДНР: Союзные войска освободили Пески

Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ

Мир

Попавший в Сеть доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердил большие проблемы у украинской армии.

Попавший в Сеть доклад главкома Залужного подтвердил большие проблемы у ВСУ

В открытом доступе оказались якобы выдержки из доклада Залужного президенту Владимиру Зеленскому. Утверждается, что доклад был представлен 29 июля и очень разозлил президента Украины.

В нём указано, что, несмотря на мобилизацию, укомплектованность ВСУ остается на уровне 43-48%. Около 191 тыс. украинских военных были убиты или ранены. Более 80% резервистов из пятой волны мобилизованных уже дезертировали, получили ранения или были убиты. Раненых вывозят через Польшу на лечение в Европу, потому что медицина Украины не справляется. Интересно и то, что в представленных тезисах указано, что статистика по пропавшим без вести и вовсе не ведётся.

Также в выдержках говорится, что ВСУ катастрофически нахватает вооружения и бронежилетов.

"Заканчивается ресурс некоторых образцов техники, переданной союзниками. Речь идет в основном про первые партии американских M777, M109, и, как ни странно, довольно новые Panzerhaubitse 2000 и MARS II", — указано в докладе.

У ВСУ наблюдается нехватка квалифицированных специалистов по эксплуатации западного вооружения, а автоматизированная система управления огнем в полевых условиях долго не живёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ

Северная Корея предложила РФ военную помощь.

Коротченко: отправка в Донбасс 100 тысяч военных из КНДР зависит от согласия РФ
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Силовые структуры
Кедми: успешная атака "в лоб" на Пески стала неожиданностью для Генштаба ВСУ
Мир. Новости мира
MT: США готовятся к удару сверхзвуковым оружием Китая и России по городам
Силовые структуры
Sina: истребитель Су-35 ВКС РФ стал непобедимым из-за новых ракет Р-37М
Любовь Степушова А если Китай признает Крым? Зеленский срочно вызывает Си Цзиньпина Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Мир. Новости мира
Тайвань и США уже столкнулись с первыми неприятностями после визита Пелоси
Мир. Новости мира
Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"
В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19
Силовые структуры
В Минобороны РФ усмотрели причастность США к развитию пандемии COVID-19
Последние материалы
Депутат Елена Драпеко порекомендовала Андрею Макаревичу не возвращаться в РФ
Ищенко: Крупная европейская война вынудит РФ применить ядерное оружие
Продолжения сериала "Сваты" может не быть из-за Фёдора Добронравова
Welt: торговля с РФ разрушила надежду на эффект "сокрушительных" санкций"
Эксперт Борис Рожин: отряды "ЧВК Вагнера" зашли на окраины Бахмута
Диетолог: людям старше 60 лет не рекомендуется употреблять инжир и курагу
Обыски в "Трасте" связывают с давлением на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину
НМ ДНР: Союзные войска освободили Пески
Суздальцев: велика вероятность, что гражданам РФ перестанут выдавать визы в ЕС
Стрелков: "Гитлер сейчас сидит за океаном и ничего не боится"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников