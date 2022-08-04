Медведев: США сеют раздор на всех континентах, кроме своего

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на дестабилизирующую роль США в мире.

"США дестабилизировали обстановку у своих союзников — в Европе, сеют рознь везде, кроме своего континента", — сказал Медведев в беседе с РИА Новости.

Политик заметил, что есть много стран, к которым относятся и США, которые мечтают посеять раздор среди союзников по ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, однако он уверен, что у них ничего не выйдет.

"Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия. На это направлена работа всех органов власти нашей страны и наших партнеров", — добавил Медведев.