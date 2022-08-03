Медведев написал страшную сказку про рыбу-серп и рыбу-молот: "Ещё не конец"

Дмитрий Медведев осваивает жанр художественной литературы. Политик написал экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу, намекающую на визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

В произведении зампреда Совета Безопасности РФ рассказывается история, в которой немощный старик послал свою старуху в тридесятое царство, ловить рыбку не простую, а золотую.

"Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках", — опубликовал текст сказки Дмитрий Анатольевич в своём Телеграм-канале.

В ответ на такую "наглость бесовскую" море "вздыбилось и вспенилось".

"И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут", — гласит образец литературного творчества Медведева.

В итоге старуху смыло в море. Ей всё же удалось вернуться к своему старику. Вместе они оказались у разбитого корыта.

"Это ещё не конец", — многозначительно закончил Медведев свою сказку.

Ранее на страничке Дмитрия Медведева во "ВК" появился пост, в котором доказывалось, что Грузия и Казахстан обязаны своим существованием Российской Империи. Позже выяснилось, что аккаунт политика взломали.