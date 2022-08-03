Военные РФ захватили под Херсоном легендарный украинский "кавуноносец"

Российские военные захватили в Херсонской области "легендарную" баржу, на которой перевозили арбузы (кавуны) из Херсона в Киев. Сообщения об этом появились в украинских СМИ.

Перевозка арбузов на барже при президентстве Петра Порошенко преподносилась как великое достижение. Оно ставилось, в том числе и в пику строительству Крымского моста, отмечает военный эксперт Борис Рожин.

В начале августа 2017 года баржу с помпой встречали под Киевом журналисты и официальные лица. Теперь же в украинских соцсетях жалуются на захват "кавуноносца" Россией. А некоторые российские каналы иронично называют кавуноносец флагманом украинского флота.

"В итоге — мост построили, баржи нет, кавунов нет, Херсона нет", — заключил эксперт в своём Telegram-канале.