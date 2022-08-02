Польское издание O2.pl: не нужно бояться новой военно-морской доктрины РФ

Польское издание O2.pl заявило, что не нужно бояться новой военно-морской доктрины РФ.

31 июля 2022 года российский президент РФ Владимир Путин подписал военно-морскую доктрину. Капитан 1-го ранга Веслав Годзевич в интервью O2.pl заявил, что арктическая политика России в ближайшие годы претерпит серьёзные изменения. По его словам, Москва сейчас вкладывает много денег в Арктический регион, реализует энергетические проекты, разведывает новые месторождения нефти. Годзевич отметил, что защита маршрутов и нефтяного терминала предполагает наличие сильного флота, поэтому РФ будет развивать ВМФ, в том числе и подводный флот.

В беседе с польским изданием Годзевич напомнил, что до конца года Тихоокеанский флот ВМФ России должен получить две новые атомные подводные лодки. Однако доктор наук Михал Пекарски из Института международных исследований Вроцлавского университета сомневается в реализуемости всех целей и задач новой военно-морской доктрины России. По его мнению, то, что Россия опубликовала в открытом доступе новую доктрину, является пропагандистским шагом.

Пекарски считает, что реальную мощь России нельзя переоценить или недооценить. Но конфликт на Украине, по его мнению, продемонстрировал якобы небольшую численность ВС РФ. Он продолжает уверять, что Россию не стоит бояться. Однако забывает упомянуть, что в ходе специальной военной операции (СВО) Москва задействовала лишь часть своей военной мощи. Военные РФ также продолжают служить в Сирии и Карабахе, Таджикистане и Абхазии.

Россия по-прежнему остаётся державой, которая обладает ядерной триадой и внушительным мобилизационным потенциалом 145-миллионной страны.