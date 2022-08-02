Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МВД ЛНР: Киев вывозит документы из Днепропетровска в города на границе с Польшей
Лукашенко: Белоруссия не поддерживает Украину в конфликте из-за санкций
Экс-жену Трампа похоронили на поле для гольфа, чтобы уйти от налогов
В МИД Китая пообещали "похоронить" США за приезд Пелоси на Тайвань
Вице-премьер Украины Верещук: принудительная эвакуация из Донбасса началась
Оренбургские мошенники обманули балерину на 130 тысяч рублей
Шойгу: в ходе спецоперации уничтожены шесть пусковых установок РСЗО HIMARS
Захарова о возможном визите Пелоси на Тайвань: США несут миру дестабилизацию
Байден пригрозил врагам США: "Неважно, где вы прячетесь, вас найдут и уберут"

Польское издание O2.pl: не нужно бояться новой военно-морской доктрины РФ

Мир

Польское издание O2.pl заявило, что не нужно бояться новой военно-морской доктрины РФ.

Польское издание O2.pl: не нужно бояться новой военно-морской доктрины РФ

31 июля 2022 года российский президент РФ Владимир Путин подписал военно-морскую доктрину. Капитан 1-го ранга Веслав Годзевич в интервью O2.pl заявил, что арктическая политика России в ближайшие годы претерпит серьёзные изменения. По его словам, Москва сейчас вкладывает много денег в Арктический регион, реализует энергетические проекты, разведывает новые месторождения нефти. Годзевич отметил, что защита маршрутов и нефтяного терминала предполагает наличие сильного флота, поэтому РФ будет развивать ВМФ, в том числе и подводный флот. 

В беседе с польским изданием Годзевич напомнил, что до конца года Тихоокеанский флот ВМФ России должен получить две новые атомные подводные лодки. Однако доктор наук Михал Пекарски из Института международных исследований Вроцлавского университета сомневается в реализуемости всех целей и задач новой военно-морской доктрины России. По его мнению, то, что Россия опубликовала в открытом доступе новую доктрину, является пропагандистским шагом. 

Пекарски считает, что реальную мощь России нельзя переоценить или недооценить. Но конфликт на Украине, по его мнению, продемонстрировал якобы небольшую численность ВС РФ. Он продолжает уверять, что Россию не стоит бояться. Однако забывает упомянуть, что в ходе специальной военной операции (СВО) Москва задействовала лишь часть своей военной мощи. Военные РФ также продолжают служить в Сирии и Карабахе, Таджикистане и Абхазии.

Россия по-прежнему остаётся державой, которая обладает ядерной триадой и внушительным мобилизационным потенциалом 145-миллионной страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска

Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.

Рожин: ВСУ удалось стабилизировать фронт в районе Северска
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Экономика и бизнес
Хазин: платформа, на которой стоят США, через три месяца будет разрушена
Силовые структуры
ВС РФ частично уничтожили попавших в засаду военных ВСУ в Харьковской области
Силовые структуры
Боевик ВСУ: жители Артёмовска ждут, когда над городом поднимут флаг России
Ольга Лебедева Американские предсказатели: мы будем сильно завидовать России Ольга Лебедева Любовь Степушова Москва не примет предложение Байдена о переговорах по СНВ Любовь Степушова Анастасия Жукова Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Общество
На странице ВК Медведева появился пост о Казахстане: "Искусственное государство"
Силовые структуры
Newsweek: Порошенко попросил оружие и заявил, что Россия “выдохлась”
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Мир. Новости мира
Стремидловский: в Польше начинают думать о расплате за поддержку Украины
Последние материалы
Оренбургские мошенники обманули балерину на 130 тысяч рублей
Шойгу: в ходе спецоперации уничтожены шесть пусковых установок РСЗО HIMARS
Захарова о возможном визите Пелоси на Тайвань: США несут миру дестабилизацию
Байден пригрозил врагам США: "Неважно, где вы прячетесь, вас найдут и уберут"
Кашин: военное столкновение Китая и США — это только вопрос времени
Браконьеры хладнокровно расстреляли медвежонка возле трассы на глазах очевидцев
Арестович: украинская власть презирает свой народ и не считает их за людей
Психолог: нужно вовремя нанять сиделку для тяжелобольного родственника
"Мисс Татарстан" Асанова получила судимость за ложный донос на бывшего мужа
Рожин: уничтожение кадрового состава ВСУ — растущая проблема Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников