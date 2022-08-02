Захар Прилепин: КНДР готова отправить в республики Донбасса до 100 тысяч бойцов

Отношения между Северной Кореей и ЛДНР не ограничатся признанием независимости. Сейчас готовится договор о союзнических отношениях, рассказал Захар Прилепин.

Ссылаясь на собственные источники писатель пояснил, что руководство КНДР по дипломатическим каналам предложило помощь республикам Донбасса в виде военных подразделений. Северокорейские военнослужащие могут стать добровольцами, Пхеньян способен отправить до 100 тысяч солдат, укомплектованных по штатам военного времени.

"Участие северокорейских солдат в СВО может форсировать решение её задач и привести к быстрому разгрому ВСУ", — считает Прилепин.

Взамен Луганская и Донецкая народные республики, согласно союзническому договору, могли бы снабжать КНДР энергоресурсами, продовольствием, зерном, потребительскими товарами и высокотехнологичной продукцией. Весь этот ассортимент ООН, под давлением США, запретила поставлять в Северную Корею.