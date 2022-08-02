Отношения между Северной Кореей и ЛДНР не ограничатся признанием независимости. Сейчас готовится договор о союзнических отношениях, рассказал Захар Прилепин.
Ссылаясь на собственные источники писатель пояснил, что руководство КНДР по дипломатическим каналам предложило помощь республикам Донбасса в виде военных подразделений. Северокорейские военнослужащие могут стать добровольцами, Пхеньян способен отправить до 100 тысяч солдат, укомплектованных по штатам военного времени.
"Участие северокорейских солдат в СВО может форсировать решение её задач и привести к быстрому разгрому ВСУ", — считает Прилепин.
Взамен Луганская и Донецкая народные республики, согласно союзническому договору, могли бы снабжать КНДР энергоресурсами, продовольствием, зерном, потребительскими товарами и высокотехнологичной продукцией. Весь этот ассортимент ООН, под давлением США, запретила поставлять в Северную Корею.
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Украинской стороне удалось выправить фронт в районе Северска, путём отправки туда двух батальонно-тактических групп. Такой информацией поделился военный эксперт Борис Рожин.