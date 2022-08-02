Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества

Киевский режим всеми силами гонит людей с территорий, которые скоро перейдут под контроль России. Власти Краматорска отключают жилые дома от коммуникаций.

Как показывает развитие событий, жители освобождённых от националистов городов с радостью получают российские паспорта, переходят на сотовых операторов РФ и расплачиваются рублями в магазинах. В удерживаемых ВСУ населённых пунктах украинцы начинают ждать прихода ВС РФ, а это наносит громадный репутационный ущерб властям Украины.

"Местная (краматорская. — Прим. ред.) администрация буквально выдавливает население из города", — рассказал донецкий военкор Игорь Гомольский.

По его словам, чиновники возмущаются, что жителям уже отключили газ, воду и электричество, но те всё равно отказываются уезжать.

Мало того, многие уехавшие предпочли вернуться, так как в центральных и западных областях страны они не встретили никакой поддержки. За съёмное жильё переселенцам приходится платить 10-15 тысяч гривен в месяц, а найти работу мужчины могут только после посещения военкомата.