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Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества

Мир

Киевский режим всеми силами гонит людей с территорий, которые скоро перейдут под контроль России. Власти Краматорска отключают жилые дома от коммуникаций.

Киев гонит людей из Краматорска: город отключили от газа, воды и электричества

Как показывает развитие событий, жители освобождённых от националистов городов с радостью получают российские паспорта, переходят на сотовых операторов РФ и расплачиваются рублями в магазинах. В удерживаемых ВСУ населённых пунктах украинцы начинают ждать прихода ВС РФ, а это наносит громадный репутационный ущерб властям Украины.

"Местная (краматорская. — Прим. ред.) администрация буквально выдавливает население из города", — рассказал донецкий военкор Игорь Гомольский.

По его словам, чиновники возмущаются, что жителям уже отключили газ, воду и электричество, но те всё равно отказываются уезжать.

Мало того, многие уехавшие предпочли вернуться, так как в центральных и западных областях страны они не встретили никакой поддержки. За съёмное жильё переселенцам приходится платить 10-15 тысяч гривен в месяц, а найти работу мужчины могут только после посещения военкомата.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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