Тюрьма, депортация или штраф: что грозит россиянам, снявшим порно в Ереване

30 июля стало известно о том, что пара российских туристов занялась сексом в крайне неподходящем для этого месте — древней крепости Эребуни в Ереване, после чего выложила свои похождения на сайт для взрослых. После того, как армяне узнали о порно-туристах в священном для них месте, разгорелся скандал и видео удалили с ресурса.

Как стало известно изданию Москва 24, руководство крепости назвало провинившихся россиян "ублюдками" и попросило полицию их наказать. В мэрии Еревана, со своей стороны, пообещали привлечь к ответственности скандалистов и тех, кто производил съёмку процесса.

Как пояснила юрист Мария Ярмуш, не уважающие армянскую культуру туристы могут быть привлечены к ответственности за осквернение древней крепости и распространение видео порнографического содержания.

"У России и Армении есть соглашение о взаимопомощи, в том числе по уголовным делам. Но при этом есть суверенное право Армении наказывать лиц, совершивших преступление на их территории. РФ не будет вмешиваться в эту юрисдикцию. Единственное, в рамках своих обязанностей и полномочий консульство РФ может помочь этим гражданам найти адвоката, будет следить, чтобы их права не нарушали, если дело дойдет до суда", — сказала Ярмуш.

Эксперт добавила, что если паре удастся вернуться в Россию безнаказанной, их могут привлечь к ответственности и на родине, если Армения передаст российской стороне материалы их дела.

При этом юрист допустила, что наказанием для любителей пикантных съёмок в неположенных местах не обязательно станет тюремный срок. Пару могут просто депортировать в РФ, запретить им въезд в Армению, предварительно наложив штраф.