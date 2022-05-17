The Daily Star: Россия может атаковать британцев через сайты "для взрослых"

Россия якобы разработала вирус "COVID для компьютера", который будет атаковать британских пользователей сайтов "для взрослых", пишет издание The Daily Star. Так, согласно информации, вредоносное ПО будет взламывать аккаунты и, возможно, красть личные данные.

Как утверждает издание, со ссылкой на анонимный источник, российская сторона якобы работала над кибервирусом последние двадцать лет.

"По словам бывшего кибершпиона, российские спецслужбы ФСБ и ГРУ готовы развязать волну кибератак", — пишет The Daily Star. — Одного щелчка по заманчивому видео достаточно, чтобы внедрить вредоносное ПО на ваш компьютер или мобильный телефон".

Для какой цели российской стороне кибератаки на британцев и почему именно через ресурсы "для взрослых", журналисты не уточнили. Но призвали "на всякий случай" регулярно обновлять ПО.