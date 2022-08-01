Рожин: чтобы наказать Киев за теракты, ВС РФ нужно ударить по ГУР Украины

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал, что ВС РФ нужно ударить по Главному управлению разведки Украины (ГУР МОУ) за теракты Киева.

Украинские диверсанты ударили с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по двору штаба ЧФ в Севастополе. По мнению Рожина, Россия может в ответ на это признать ГУР МОУ террористической организацией и нанести удар по их функционерам и объектам на территории Украины. Эксперт уточнил, что удары должны наноситься по областным управлениям СБУ, базам разведки, штабным структурам и полигонам.

По словам Рожина, было бы полезно признать всю Украину террористическим государством. Он добавил, что это даст возможность расширить борьбу с террористическими структурами киевского режима.

"Например, лица, связанные с такой деятельностью, будут расцениваться нами не как военнопленные, а как террористы. Это позволит осуществлять атаки не только на военных, но и на гражданских функционеров, которые в этом заняты. Это легитимизирует уничтожение террористов в рамках спецоперации", — заявил Рожин в интервью "Украине.ру".