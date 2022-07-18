Третьяков: "Единого государства Украина уже не существует"

Журналист, политолог Виталий Третьяков заявил, что Украины, как государства уже нет, остался только вопрос юридического статуса.

"Единого государства Украина, даже уже не в границах 91-го года, не существует. Единого государства Украина, как вот то, на что они надеялись, пытавшись превратить всех украинцев в бандеровцев или в молча поддерживающих бандеровцев, этого единого государства уже нет. Потому что значительная часть населения, кто активно, кто пассивно эту бандеровскую националистически-нацистскую идеологию не поддерживает" — отметил он.

По словам политолога, если бы Запад так активно не вливал финансы на Украину, государство уже бы давно прекратило своё существование и в юридической плоскости.

"Если бы финансовой поддержки западной не было, Украина, как государство уже рухнуло. Просто рухнуло. Остались бы территории, отдельно взятые, непонятно как функционирующие или вообще не функционирующие, здания с вывесками неких учреждений", — считает он.

Третьяков заключил, что с юридической и формальной точки зрения Украина в данный момент держится исключительно на дипломатической, информационной, санкционной по отношению к России и финансовой поддержке Запада.

"Как только она резко ослабнет, режим Зеленского исчезнет моментально, а с ним и независимое государство, возникшее в 91-ом году и в своих границах, и в своём юридическом статусе", — заключил он.

Эксперт считает, что это может произойти уже осенью или до конца текущего года.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ждёт полная и безоговорочная капитуляция.