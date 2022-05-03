Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев заинтересован лишь в капитуляции РФ.
Парламентарий назвал подобные высказывания "сплошным бредом" и стремлением "выдавать желаемое за действительное". По мнению депутата, украинские политики пребывают в "нацистском угаре" от военной помощи, поставляемой западными государствами. Однако он считает, что вскоре ситуация изменится.
"В кратчайшие сроки фашизм и нацизм на территории Украины исчезнут. Киевский режим ждёт полная и безоговорочная капитуляция", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.
Он добавил, что армия РФ сбросит все знамёна украинского нацизма.
Ранее Данилов объявил, что Украина не будет подписывать мирное соглашение с Россией. При этом советник украинского президента Алексей Арестович посоветовал доверять словам секретаря СНБО.
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