Депутат Госдумы Шеремет: киевский режим ждёт безоговорочная капитуляция

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Киев заинтересован лишь в капитуляции РФ.

Парламентарий назвал подобные высказывания "сплошным бредом" и стремлением "выдавать желаемое за действительное". По мнению депутата, украинские политики пребывают в "нацистском угаре" от военной помощи, поставляемой западными государствами. Однако он считает, что вскоре ситуация изменится.

"В кратчайшие сроки фашизм и нацизм на территории Украины исчезнут. Киевский режим ждёт полная и безоговорочная капитуляция", — отметил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он добавил, что армия РФ сбросит все знамёна украинского нацизма.

Ранее Данилов объявил, что Украина не будет подписывать мирное соглашение с Россией. При этом советник украинского президента Алексей Арестович посоветовал доверять словам секретаря СНБО.