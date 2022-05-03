Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев убеждён, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужно мирное урегулирование конфликта с Россией, потому что для него это будет означать "конец" президентской карьеры.
"Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", — написал он.
Зампред Совбеза РФ пояснил, что будет делать Зеленский для того, чтобы удержатся в кресле президента:
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