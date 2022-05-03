Медведев: "Зеленскому не нужен мирный договор, для него — это конец"

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев убеждён, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нужно мирное урегулирование конфликта с Россией, потому что для него это будет означать "конец" президентской карьеры.

"Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждают и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет", — написал он.

Зампред Совбеза РФ пояснил, что будет делать Зеленский для того, чтобы удержатся в кресле президента:

Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике.

Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами.

Посылать наёмных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора.

Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан.

Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами.