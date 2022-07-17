Yomiuri: убийца Абэ до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами, незадолго до рокового выстрела, изложил намёками свои планы в письме. Послание в своём почтовом ящике обнаружил блогер, который являлся ярым критиком "Церковь объединения", которую преступник винил в финансовом крахе своей семьи.

Согласно информации, Ямагами вложил в конверт копию договора между его материю и "Церковью объединения". Письмо, судя по почтовой марке, он послал 7 июля из города Окаяма, где за день до убийства Абэ произносил предвыборную речь. Именно там должен был прозвучать роковой выстрел.

"Я осознаю, что это прискорбно, но Абэ не является истинным врагом. Он — лишь один из самых влиятельных людей, которые симпатизируют "Церкви объединения", — цитирует выдержки из письма газета Yomiuri.

Ямагами уточнил в послании, что хотел бы поквитаться со всеми членами религиозного объединения.

"Как бы я ни хотел убить их всех (руководство секты — Прим. ред.), я понимаю, что это невозможно", — резюмировал он.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявления японских СМИ о том, что Ямагами просто перепутал Абэ с главой религиозной секты.