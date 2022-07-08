Mainichi Shinbun: убийца экс-премьера Японии перепутал его с главой секты

Убийца экс-руководителя парламента Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами сказал правоохранителям, что планировал покушение на главу секты, а не на премьер-министра страны.

По информации Mainichi Shinbun, Ямагами признал вину. В ходе допроса предполагаемый преступник подчеркнул, что его целью был лидер местного религиозного сообщества. В данный момент полиция анализирует психическое состояние злоумышленника.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Японии скончался в больнице Медицинского университета Нары от потери крови. Политику было 67 лет.