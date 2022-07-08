Убийца экс-руководителя парламента Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами сказал правоохранителям, что планировал покушение на главу секты, а не на премьер-министра страны.
По информации Mainichi Shinbun, Ямагами признал вину. В ходе допроса предполагаемый преступник подчеркнул, что его целью был лидер местного религиозного сообщества. В данный момент полиция анализирует психическое состояние злоумышленника.
Ранее сообщалось, что бывший премьер Японии скончался в больнице Медицинского университета Нары от потери крови. Политику было 67 лет.
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