Стрелявший в Синдзо Абэ назвал причину своего поступка

Убийца бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ начал давать показания.

Об этом сегодня сообщил государственный телеканал NHK.

41-летний Тэцуя Ямагами рассказал, что застрелил политика за то, что тот был членом некоей "группы лиц" (какой именно — не уточнил), из-за которой у семьи бывшего военного начались "огромные финансовые проблемы":

"Мою мать втянули в эту группу, и она отдала им все наши деньги, — сказал отставной солдат. — После этого жизнь всей семьи пошла под откос".

Как отмечает NHK, полицейские комментировать признание убийцы премьера отказались. По слухам, речь может идти о религиозной организации, "членом которой вполне мог быть Абэ".

Напомним, ранее уже высказывалось предположение, что Ямагами перепутал экс-премьера с каким-то "человеком из секты", потому что стрелял в спину.

Официальные лица заявили, что узнали о визите Абэ в Нара накануне вечером, тогда как стрелок утверждает, что он узнал о визите Абэ в город Нара из Интернета, и успел приехать на поезде.