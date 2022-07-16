Экс-глава внешней разведки Украины Маломуж заявил об "ультиматуме Путина" Киеву

Экс-глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы выставил ультиматум относительно дальнейшего развития событий на Украине.

"Путин хочет заявить о статусе-кво: о полностью контролируемых Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре <...> и ставить условия по мирным переговорам, но с учётом условий РФ", — цитирует "МК" слова экс-разведчика, сказанные в интервью немецкой прессе.

Он отметил, что российский президент якобы предлагает выбор: ВС РФ либо начнут масштабное наступление на территории ДНР, подконтрольной Киеву, в течение 1,5-2 недель, либо усилят давление на Харьков и южную часть Украины. Переговоры, по его словам, возможны лишь на условиях РФ.

Ранее российская сторона сообщила, что возобновление мирных переговоров возможно только при готовности Украины внятно ответить на предложения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе страны, а также принятии Украиной территориальных реалий, сложившихся вокруг ДНР, ЛНР и Крыма.