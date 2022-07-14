Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покинет свой пост: заявила официально

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что покинет свой пост. Полномочия сложат и остальные члены правительства, отметили представители Таллина.

"Сегодня утром Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственному желанию", — написали на официальном сайте органа власти.

Ранее пост премьера оставил британский политик Борис Джонсон. Также он отказался от полномочий лидера Консервативной партии. Глава правительства королевства подчеркнул, что его должность была "лучшей в мире".