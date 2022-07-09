Премьер Эстонии уходит в отставку. Но надеется вернуться

Кая Каллас, первая в истории Эстонии женщина-премьер-министр, подала президенту Алару Карису заявление об отставке.

Сейчас в Эстонии формируется новое коалиционное правительство. В новый кабинет войдут три партии, и, как ожидается, после Каллас впоследствии снова станет премьером.

"Я сама подала это предложение об отставке”, — сказала политик эстонским журналистам, объяснив, что она хотела избежать "шума и недовольства”, если она просто назначит новых министров.

Объявление было сделано после того, как ее партия реформ достигла соглашения о разделении власти с двумя меньшими партиями — социал-демократами и Исамаа (Отечество).

"Habemus papam (у нас есть папа — лат)”, — написала Каллас соцсети, заблокированной в России, используя латинское выражение для избрания нового папы, что, наверное, в данном контексте стоит понимать, как знаменитое "I'll be back" (я вернусь — анг).

Правительственный кризис в Эстонии — причины

Прибалтийское государство столкнулось с правительственным кризисом 3 июня, когда коалиция Каллас с Центристской партией (Eesti Keskerakond, EK) распалась из-за стремления сделать все начальное образование только на эстонском языке — начав таким образом вводить запрет на использование русского языка в бывшей советской республике.

Уход центристов оставил Каллас всего 34 места в законодательном органе, состоящем из 101 члена.

В дополнение к законопроекту об образовании три партии на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за эмбарго ЕС против России не смогли договориться о так называемых семейных и энергетических субсидиях.

Перемены вряд ли будут радикальными

На данный момент политические споры, как сообщается, разрешились, и началась работа над формированием нового кабмина.

Лидер социал-демократов Лаури Лаанеметс сказал, что это может быть сделано к концу следующей недели. Такую задачу поставил президент Кариис, сделав акцент на "острого кризиса в области безопасности”, в котором он обвинил Москву.

"В Эстонии появятся новые министры, которые должны быстро начать работу, чтобы вести наш народ через проблемы инфляции и цен на энергоносители, которые ждут нас осенью и зимой”, — сказал Карис, выступая на национальном ТВ.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Кайя Каллас стала премьер-министром в январе 2021 года после скандальной отставки премьер-министра-центриста Юри Ратаса. Она была активным сторонником антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине, призывая ЕС вооружить киевское правительство.

Кстати, даже сейчас, когда её собственное положение до конца не определено, и ведутся переговоры о новом правительстве в пятницу, она анонсирует выпуск Центробанком Эстонии новой монеты номиналом в €2, на которой будет изображен слоган "Слава Украине” (Слава Украине).

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