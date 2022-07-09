Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ольга Лебедева

Премьер Эстонии уходит в отставку. Но надеется вернуться

Мир

Кая Каллас, первая в истории Эстонии женщина-премьер-министр, подала президенту Алару Карису заявление об отставке.

Премьер Эстонии уходит в отставку. Но надеется вернуться

Сейчас в Эстонии формируется новое коалиционное правительство. В новый кабинет войдут три партии, и, как ожидается, после Каллас впоследствии снова станет премьером.

"Я сама подала это предложение об отставке”, — сказала политик эстонским журналистам, объяснив, что она хотела избежать "шума и недовольства”, если она просто назначит новых министров.

Объявление было сделано после того, как ее партия реформ достигла соглашения о разделении власти с двумя меньшими партиями — социал-демократами и Исамаа (Отечество).

"Habemus papam (у нас есть папа — лат)”, — написала Каллас соцсети, заблокированной в России, используя латинское выражение для избрания нового папы, что, наверное, в данном контексте стоит понимать, как знаменитое "I'll be back" (я вернусь — анг).

Правительственный кризис в Эстонии — причины

Прибалтийское государство столкнулось с правительственным кризисом 3 июня, когда коалиция Каллас с Центристской партией (Eesti Keskerakond, EK) распалась из-за стремления сделать все начальное образование только на эстонском языке — начав таким образом вводить запрет на использование русского языка в бывшей советской республике.

Уход центристов оставил Каллас всего 34 места в законодательном органе, состоящем из 101 члена.

В дополнение к законопроекту об образовании три партии на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за эмбарго ЕС против России не смогли договориться о так называемых семейных и энергетических субсидиях.

Перемены вряд ли будут радикальными

На данный момент политические споры, как сообщается, разрешились, и началась работа над формированием нового кабмина.

Лидер социал-демократов Лаури Лаанеметс сказал, что это может быть сделано к концу следующей недели. Такую задачу поставил президент Кариис, сделав акцент на "острого кризиса в области безопасности”, в котором он обвинил Москву.

"В Эстонии появятся новые министры, которые должны быстро начать работу, чтобы вести наш народ через проблемы инфляции и цен на энергоносители, которые ждут нас осенью и зимой”, — сказал Карис, выступая на национальном ТВ.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Кайя Каллас стала премьер-министром в январе 2021 года после скандальной отставки премьер-министра-центриста Юри Ратаса. Она была активным сторонником антироссийских санкций в связи с конфликтом на Украине, призывая ЕС вооружить киевское правительство.

Кстати, даже сейчас, когда её собственное положение до конца не определено, и ведутся переговоры о новом правительстве в пятницу, она анонсирует выпуск Центробанком Эстонии новой монеты номиналом в €2, на которой будет изображен слоган "Слава Украине” (Слава Украине).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Борис Джонсон уходит. Разбор причин отставки одиозного премьер-министра
Куратор: Любовь Степушова
Темы эстония кая каллас
Новости
Спецназ ВС РФ уничтожил трёх наёмников из Польши в Харьковской области
"Чего там только не было" - Кадыров показал содержимое брошенного ВСУ хаммера
Евсеев: контракты для ополченцев ЛДНР обернутся финансовыми издержками для РФ
Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии
Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города
Публику Галкина будут досматривать на наличие яиц: "Нервозность обеспечена"
Военкор Дубовой рассказал, как 12 тыс. солдат ВСУ "драпали" от ВС РФ
"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России
Новый людской ресурс из регионов РФ получила специальная военная операция
Алехин: целью боевиков ВСУ при обстреле Белгорода был аэродром
Популярное
Силовые структуры
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ

Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.

Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
NYT: иностранные наёмники ещё не видели таких боевых действий, как на Украине
Силовые структуры
NYT: иностранные наёмники ещё не видели таких боевых действий, как на Украине
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: Польша собирается "остановить" Россию после перевооружения
Силовые структуры
Новая тактика ВСУ под Северском замедлила темпы наступления союзных сил
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-командующий НАТО Бридлав призвал ВСУ взорвать Крымский мост
Силовые структуры
Военные 24-й бригады ВСУ добровольно сложили оружие и боеприпасы перед камерой
В Rzeczpospolita обсудили заявление начальника ГУР Белоруссии о целях в Польше
Мир. Новости мира
В Rzeczpospolita обсудили заявление начальника ГУР Белоруссии о целях в Польше
Последние материалы
"Чего там только не было" - Кадыров показал содержимое брошенного ВСУ хаммера
Евсеев: контракты для ополченцев ЛДНР обернутся финансовыми издержками для РФ
Зеленский уволил Мельника с поста посла в Германии
Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города
Премьер Эстонии уходит в отставку. Но надеется вернуться
Публику Галкина будут досматривать на наличие яиц: "Нервозность обеспечена"
Военкор Дубовой рассказал, как 12 тыс. солдат ВСУ "драпали" от ВС РФ
"Запад нам не нужен": в Германии расшифровали послание России
Новый людской ресурс из регионов РФ получила специальная военная операция
Алехин: целью боевиков ВСУ при обстреле Белгорода был аэродром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников