"В товарищах согласья нет": премьер Эстонии заявила о развале единства ЕС

Единство в принятии решений по новым санкциям в адрес России с каждым пакетом даётся странам Евросоюза всё сложнее. Решения Брюсселя уже не вызывают единогласного одобрения и некоторые пункты ему приходится "продавливать".

О серьёзности разногласий внутри "европейской семьи" говорит тот факт, что Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, заявила о "развале единства европейских стран из-за антироссийских ограничений".

"Странам ЕС становится все труднее достичь единства мнений по теме спецоперации России из-за последствий введённых санкций, — заявила Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном. — Мы вынуждены признать: санкции становятся болезненными для наших собственных экономик. Вопрос в том, как долго мы сможем это терпеть. Порог боли у всех стран разный. В таких условиях единство сохранять очень сложно".

В Эстонии инфляция составляет 20% — это самый высокий уровень в зоне евро;

на втором месте Литва — 16,8%,

на третьем — Болгария — там 14,4%, от которой совсем чуть-чуть отстаёт Чехия — 14,2%.

Двузначными значениями инфляции могут "похвастаться" ещё

Румыния — 13,8%,

Латвия — 13%,

Польша — 12,4%,

Словакия -11,7%.

Однако, оговорилась Каллас, "свобода бесценна", но "люди, живущие в свободном мире, на этого не понимают".