Единство в принятии решений по новым санкциям в адрес России с каждым пакетом даётся странам Евросоюза всё сложнее. Решения Брюсселя уже не вызывают единогласного одобрения и некоторые пункты ему приходится "продавливать".
О серьёзности разногласий внутри "европейской семьи" говорит тот факт, что Кая Каллас, премьер-министр Эстонии, заявила о "развале единства европейских стран из-за антироссийских ограничений".
"Странам ЕС становится все труднее достичь единства мнений по теме спецоперации России из-за последствий введённых санкций, — заявила Кая Каллас на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном. — Мы вынуждены признать: санкции становятся болезненными для наших собственных экономик. Вопрос в том, как долго мы сможем это терпеть. Порог боли у всех стран разный. В таких условиях единство сохранять очень сложно".
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Однако, оговорилась Каллас, "свобода бесценна", но "люди, живущие в свободном мире, на этого не понимают".
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