Мировая экономика сталкивается со слабым ростом и высокой инфляцией, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка.
"На фоне войны на Украине, резкого роста инфляции и роста процентных ставок в текущем году ожидается спад мирового экономического роста с 4,1% до 2,9%. Вероятнее всего, что многие страны мира столкнутся с рецессией и стагфляцией, каких мир не видел с 70-х годов прошлого века”, — говорится в пресс-релизе.
Президент ВБ Дэвид Малпасс напомнил, что нынешнему кризису предшествовал период пандемии, во время которого экономический рост сократился вдвое и составил 5,7%. Теперь же — в ближайшие два года — "рост застрянет на уровне 3%, поскольку российско-украинский конфликт и политические разногласия повлияли на инвестиции и торговлю, не оправившиеся от пандемии".
В докладе подчеркивается, что замедление роста в период с 2021 по 2024 год ожидается в два раза больше, чем в период с 1976 по 1979 год. И пострадают от него и богатые, и бедные страны.
В этом году прогнозируется снижение темпов роста:
Восстановление после стагфляции 1970-х годов потребовало резкого повышения процентных ставок на Западе. Но сейчас такая мера использована быть не может. Прежде всего из-за высокого уровня долларовых долгов. То есть финансовые аналитики ожидают, что стагфляция может растянуться на несколько лет.
Доклад, подготовленный ВБ, подтверждает выводы специалистов Института международных финансов (IIF):
По данным IIF, долг Китая увеличился на $2,5 трлн за первый квартал, а долг США — на $ 1,5 трлн. В то время как общий долг в еврозоне сокращается третий квартал подряд.
Согласно результатам анализа специалистов Института, многие страны, как развивающиеся, так и развитые, вступают в цикл ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы хоть как-то сдержать давление инфляции.
"Поскольку потребности в государственном финансировании все еще значительно превышают предпандемийные уровни, более высокие и более волатильные цены на сырьевые товары могут вынудить некоторые страны еще больше увеличить государственные расходы, чтобы предотвратить социальные волнения, — говорится в докладе экспертов. — Это может быть особенно трудно для развивающихся рынков, которые имеют меньше фискального пространства”.
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