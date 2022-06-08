Экономический прогноз от Всемирного банка: инфляция, стагфляция и долларовые долги

Мировая экономика сталкивается со слабым ростом и высокой инфляцией, говорится в опубликованном докладе Всемирного банка.

"На фоне войны на Украине, резкого роста инфляции и роста процентных ставок в текущем году ожидается спад мирового экономического роста с 4,1% до 2,9%. Вероятнее всего, что многие страны мира столкнутся с рецессией и стагфляцией, каких мир не видел с 70-х годов прошлого века”, — говорится в пресс-релизе.

Президент ВБ Дэвид Малпасс напомнил, что нынешнему кризису предшествовал период пандемии, во время которого экономический рост сократился вдвое и составил 5,7%. Теперь же — в ближайшие два года — "рост застрянет на уровне 3%, поскольку российско-украинский конфликт и политические разногласия повлияли на инвестиции и торговлю, не оправившиеся от пандемии".

В докладе подчеркивается, что замедление роста в период с 2021 по 2024 год ожидается в два раза больше, чем в период с 1976 по 1979 год. И пострадают от него и богатые, и бедные страны.

В этом году прогнозируется снижение темпов роста:

в странах с развитой экономикой с 5,1% до 2,6%;

в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах — с 6,6% до 3,4%.

Восстановление после стагфляции 1970-х годов потребовало резкого повышения процентных ставок на Западе. Но сейчас такая мера использована быть не может. Прежде всего из-за высокого уровня долларовых долгов. То есть финансовые аналитики ожидают, что стагфляция может растянуться на несколько лет.

Последствия высокого уровня долларовых долгов

Доклад, подготовленный ВБ, подтверждает выводы специалистов Института международных финансов (IIF):

две крупнейшие экономики мира — американская и китайская — были самыми "тяжелыми" заемщиками в первые три месяца этого года, из-за них глобальный долг превысил $305 трлн.

По данным IIF, долг Китая увеличился на $2,5 трлн за первый квартал, а долг США — на $ 1,5 трлн. В то время как общий долг в еврозоне сокращается третий квартал подряд.

Согласно результатам анализа специалистов Института, многие страны, как развивающиеся, так и развитые, вступают в цикл ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы хоть как-то сдержать давление инфляции.

"Поскольку потребности в государственном финансировании все еще значительно превышают предпандемийные уровни, более высокие и более волатильные цены на сырьевые товары могут вынудить некоторые страны еще больше увеличить государственные расходы, чтобы предотвратить социальные волнения, — говорится в докладе экспертов. — Это может быть особенно трудно для развивающихся рынков, которые имеют меньше фискального пространства”.

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