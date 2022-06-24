Премьера Эстонии обвинили в разглашении секретов НАТО

Бывший министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс раскритиковала премьер-министра Каю Каллас. По мнению экс-министр, глава правительства слишком много лишнего рассказала о плане Североатлантического альянса по обороне Прибалтики.

Ранее Кая Каллас в интервью газете Financial Times рассказала об ожиданиях Эстонии от саммита НАТО в Мадриде. По её мнению, альянс должен нарастить присутствие в Прибалтике.

В свою очередь, Эва-Мария Лийметс заявила, что "оборонные планы на страницах Financial Times не составляются, для этого нужны доверие и общие позиции".

По её словам, "сейчас кажется, что премьер-министр выразила то, что связано с засекреченными планами обороны, и теперь это может прочитать и сделать выводы и восточный сосед".

А если окажется, что так и есть, что по мнению Лийметс, речь идёт об очень серьёзной ситуации, которая вызовет вопросы не только у жителей Эстонии, но и у союзников по НАТО.

Она отметила, что оборонные планы нуждаются в обновлении, но это не значит, что "можно начать открывать вот так данные документы".

В свою очередь, в эстонском Минобороны никакого криминала в интервью не обнаружили. И подчеркнули, что сказанное премьер-министром, базируется на информации, с которой можно ознакомиться и в открытых источниках.

Подобные претензии звучат не впервые и касаются не только Эстонии. В частности, в апреле польский генерал в отставке, бывший командующий Сухопутными силами Войска Польского Вальдемар Скшипчак обвинил в разглашении военной тайны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Так он прокомментировал заявление британского премьер-министра о том, что украинские военнослужащие проходят обучение по использованию переданной им техники как в Великобритании, так и в Польше.

Вальдемар Скшипчак назвал заявление Джонсона "искушением злом": "Трудно представить, что, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению. Премьер-министр Великобритании раскрывает военную тайну".

По словам Скшипчака, подобные заявления оставляют свободу действий президенту России, который теперь хорошо информирован о намерениях Запада.

Нечто подобное теперь прозвучало и в исполнении бывшего министра иностранных дел Эстонии.