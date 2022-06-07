Премьер Эстонии о санкциях против РФ и расколе ЕС: газ дорогой — свобода дороже

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетовала, что в Евросоюзе всё больше расходятся мнения о спецоперации на Украине и эффективности антироссийских санкций. По словам эстонского политика, члены ЕС всё больше сомневаются в верности принятых решений из-за высокой инфляции и кризиса.

Как подчеркнула Каллас, несмотря на это, Европа должна "выстоять", хотя члены ЕС признают, что антироссийские ограничения сильно ударили по экономике стран.

"Сначала санкции были тяжёлыми только для России, но сейчас мы подошли к моменту, когда санкции болезненны для наших собственных стран, и теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы терпеть. Для разных стран он разный. Единство очень трудно сохранить. Это становится всё труднее из-за высокой инфляции и цен на энергоносители", — цитирует Каллас The Guardian.

Как подчеркнула премьер, европейским странам необходимо искать выход из сложившейся ситуации совместно, так как стоимость газа повышается, но "свобода дороже".