Политолог: Евросоюз не разблокирует транзит в Калининград из-за позиции Литвы

Политолог Олег Барабанов в разговоре с Pravda.Ru оценил информацию "Известий" о возможности решить проблему транзита грузов в Калининградскую область через Литву. По словам специалиста, сейчас чиновники ведут переговоры на эту тему.

"Литва выступает резко против разблокировки транзита. При этом согласие Вильнюса необходимо для исключения меры из пакета санкций. Мне кажется, что пока Евросоюз пытается делать вид, что он якобы конструктивно настроен и хочет исправить ситуацию. Но никакого оптимального решения не будет из-за позиции Литвы", — объяснил эксперт.

Вместе с этим он напомнил, что Вильнюс исключает начало вооружённого конфликта с Россией, так как считает себя защищённым военно-политическим блоком НАТО. По этой причине власти республики позволяют себе принимать любые меры в экономической сфере, добавил собеседник издания.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители Брюсселя передали Москве документ об отмене ограничения транзита в Калининград. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг решение транзитного вопроса. Однако в Кремле подчеркнули, что российские власти ожидают "подвижки".

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Констатировать, что эта проблема снята, не можем", — сказал Песков в ходе брифинга.