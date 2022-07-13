Песков указал на отсутствие консенсуса по поводу транзита в Калининград

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проблему ограничения транзита в Калининградскую область через Литву пока не решили. Однако пресс-секретарь лидера РФ указал на ожидание "подвижек" и призвал потерпеть.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет. Констатировать, что эта проблема снята, не можем", — подчеркнул Песков во время брифинга.

Ранее представитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что местным чиновникам не передавали документы о завершении блокировки транзита.