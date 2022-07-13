Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию едва ли принесёт плоды и может обернуться для лидера нации "большим конфузом", заявили американские аналитики. По их мнению, страна не станет идти на поводу у Штатов и увеличивать добычу нефти.
Кроме того, Эр-Рияду, даже если Саудовская Аравия согласится на увеличение показателей, будет необходимо получить согласие ОПЕК+, где состоит и Россия.
"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернётся для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом", — заявил аналитик-ведущий Fox News Стюарт Варни.
По мнению Варни, с приходом Байдена к власти, Вашингтон "подавил энергетическую независимость Америки" и с тех пор не смог стабилизировать ситуацию.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.