Fox News: визит Байдена в Саудовскую Аравию обернётся большим конфузом

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию едва ли принесёт плоды и может обернуться для лидера нации "большим конфузом", заявили американские аналитики. По их мнению, страна не станет идти на поводу у Штатов и увеличивать добычу нефти.

Кроме того, Эр-Рияду, даже если Саудовская Аравия согласится на увеличение показателей, будет необходимо получить согласие ОПЕК+, где состоит и Россия.

"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернётся для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом", — заявил аналитик-ведущий Fox News Стюарт Варни.

По мнению Варни, с приходом Байдена к власти, Вашингтон "подавил энергетическую независимость Америки" и с тех пор не смог стабилизировать ситуацию.