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Global Times: США затягивают кризис на Украине и "стреляют себе по ногам"

Мир

Чем дольше продлится кризис на Украине, тем больше ущерба он нанесёт странам Запада и Евросоюза, заявили китайские аналитики. По их мнению, Вашингтон "делает выстрел себе в ногу", снабжая Незалежную оружием.

Global Times: США затягивают кризис на Украине и "стреляют себе по ногам"

Кроме того, граждане США и ЕС порядком устали от требований Киева и от последствий, которые им приходится терпеть ради амбиций Вашингтона на Украине.

"Хотя президент США Джо Байден пообещал быть вместе с Украиной "столько, сколько потребуется", усталость от конфликта и от Украины наблюдается и в Америке, и в западных странах-союзницах, особенно с началом энергетического и продовольственного кризисов, с ростом инфляции и расходов на нужды Киева", — пишут аналитики Global Times. — Будучи инициатором и подстрекателем украинского кризиса, США стреляют себе по ногам"

Кроме того, по мнению китайских авторов, планы США по ослаблению России при помощи Украины сорвались. Экономика страны осталась "на ногах", а топливное эмбарго позволило Москве переориентировать продажи нефти на восток. Тогда как ЕС и запад остались без запасов чёрного золота и газа.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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