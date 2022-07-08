Экономист и политолог Евгений Сатановский заявил, что мир возвращается в нравам и обычаям 17 века, когда Запад ещё не распространил свою гегемонию на всю планету, поэтому после окончания спецоперации на Украине Россия должна уничтожить все базы США в Евразии.
На стриме у эксперта Ивана Стародубцева политолог отметил, что в Евросоюзе почти уничтожены углеводородная энергетика и военно-промышленный комплекс. Ради антироссийских санкций Запад готов обанкротить 25% мирового промышленного производства, отметил Сатановский.
По его словам, никто не предполагал, что реальная экономика снова начнёт обретать былую ценность, а финансовые пузыри — лопаться. Вашингтон прилагает последние усилия в борьбе за гегемонию, используя Киев. Для США Украина — "буйный, вороватый и звероватый" наёмник, использующийся против России, подчеркнул политолог.
Сатановский убеждён, что после денацификации и демилитаризации Украины Россия должна уничтожить все американские военные базы на евразийском континенте.
"Нам терять нечего. В любом случае, мы либо победим, либо нас не станет", — добавил он.
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