В МИД Норвегии сообщили, что власти королевства разблокировали поставку грузов на Шпицберген.
Как объяснили представители внешнеполитического ведомства, товары доставляют на норвежских грузовиках. Из города Тромсё в российские поселения продукты перевозят морским путём, добавили дипломаты.
"Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага", — подчеркнули в министерстве, передаёт NRK.
Ранее в МИД России предупредили, что Москва ответ на недружественное поведение Норвегии. Власти нашей страны потребовали как можно скорее решить проблему.
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