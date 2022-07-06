МИД Норвегии: власти пропустили грузы для россиян на Шпицбергене

В МИД Норвегии сообщили, что власти королевства разблокировали поставку грузов на Шпицберген.

Как объяснили представители внешнеполитического ведомства, товары доставляют на норвежских грузовиках. Из города Тромсё в российские поселения продукты перевозят морским путём, добавили дипломаты.

"Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага", — подчеркнули в министерстве, передаёт NRK.

Ранее в МИД России предупредили, что Москва ответ на недружественное поведение Норвегии. Власти нашей страны потребовали как можно скорее решить проблему.