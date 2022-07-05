19FortyFive: российский "летающий танк" Су-25 до сих пор актуален

Российский истребитель Су-25 был произведён около 50 лет назад, однако до сих пор активно используется армией РФ и в настоящее время эффективно выполняет боевые задачи на территории Украины, сообщает 19FortyFive.

"Су-25 — это уникальный истребитель. Некоторые эксперты называют его летающим танком, поскольку он тяжело бронирован", — отмечается в статье.

Эксперты сравнили российский самолёт с американским штурмовиком A-10 Thunderbolt II, который так же до сих пор состоит на вооружении армии США. По словам авторов материала, Су-25 легче и быстрее, чем А-10.

Издание подсчитало, что за всё время использования Су-25 разными странами мира эти боевые машины сделали более 60 тысяч вылетов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что неназванный российский истребитель сбил украинский штурмовик в небе над населённым пунктом Ясная Поляна (ДНР).