Российский истребитель Су-25 был произведён около 50 лет назад, однако до сих пор активно используется армией РФ и в настоящее время эффективно выполняет боевые задачи на территории Украины, сообщает 19FortyFive.
"Су-25 — это уникальный истребитель. Некоторые эксперты называют его летающим танком, поскольку он тяжело бронирован", — отмечается в статье.
Эксперты сравнили российский самолёт с американским штурмовиком A-10 Thunderbolt II, который так же до сих пор состоит на вооружении армии США. По словам авторов материала, Су-25 легче и быстрее, чем А-10.
Издание подсчитало, что за всё время использования Су-25 разными странами мира эти боевые машины сделали более 60 тысяч вылетов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что неназванный российский истребитель сбил украинский штурмовик в небе над населённым пунктом Ясная Поляна (ДНР).
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