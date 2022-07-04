Бывший офицер ВВС США Кристиан Орр назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 действительно грозным самолетом, с которым Пентагону придётся считаться.
Ранее на экраны кинотеатров вышел голливудский фильм "Топ Ган: Мэверик", где главный герой, которого сыграл актёр Том Круз, ведёт воздушный бой с Су-57. В итоге устаревший американский F-14 побеждает российский истребитель. Пилоты Военно-воздушных сил США уже назвали эту сцену нереалистичной.
В статье для издания 19FortyFive Кристиан Орр отметил, что США критикуют Су-57 и создают ему плохую репутацию. В частности, американцы сомневаются, что российский истребитель обладает необходимыми стелс-характеристиками, чтобы называться самолётом пятого поколения. Однако автор материала считает, что нельзя недооценивать Су-57: этот истребитель не только очень скрытный, но и обладает трёхмерным вектором тяги. Последний параметр обеспечивает самолёту впечатляющую манёвренность. Также Орр высоко оценил скоростные характеристики истребителя и его боевой арсенал.
"Это грозный истребитель", — подчеркнул офицер ВВС США.
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