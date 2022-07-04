Коц: иностранные наёмники в рядах ВСУ столкнулись с крупными потерями в Донбассе

Минобороны РФ регулярно сообщает о ликвидации иностранных наёмников, прибывших воевать в рядах ВСУ на Украине. Накануне были уничтожены две диверсионные группы "Грузинского национального легиона" на Лисичанском направлении, среди которых — один из главарей, принимавший участие в казни военных РФ. Всё больше иностранных наёмников разочаровываются в боевых действиях на Украине.

"Я поездил по всей стране, много чего повидал и могу сказать, что украинцам ничего не светит, — цитирует военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц слова американского наёмника. — Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто позорище. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Между частями никакой связи."

Если в начале СВО, по данным МО РФ, на Украину прибыло около 7 тысяч наёмников, то сейчас их остаётся 3221: уничтожено — 1956, покинули Украину — 1779. Наибольшее количество "солдат удачи" приехало из Польши, Канады, Румынии, США и Британии.

Наёмники, вернувшиеся на родину, жалуются впоследствии на наплевательское отношение командования к солдатам, твердя: "С таким мы еще не сталкивались".

"Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — объясняет наёмник из Великобритании Мэтт Робинсон изданию The Telegraph. — Нам же на месте выдавали откровенное старьё. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское".

Зачастую наёмники оказываются в самом пекле военных действий. На заводе "Азовсталь" в плену оказались британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, которые приговорены к смертной казни судом ДНР. Это, по мнению Андрея Коца, может стать антирекламой "военного туризма".