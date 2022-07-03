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Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине

Мир

Вооружённые силы России завладели одной из поставленных Украине немецких самоходных гаубиц PzH 2000, сообщает газета Bild.

По данным издания, российские солдаты подбили гаубицу из немецкого гранатомёта, который также ранее был поставлен Киеву. Газета пишет, что в настоящее время военные РФ уже изучают попавшую к ним самоходную артиллерийскую установку.

Сегодня гаубица PzH 2000 является одной из самых технологичных и дорогих установок в мире.

Напомним, в конце июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны получили немецкие гаубицы Ph2000.

А Германия долгое время не обнародовала данные о поставках вооружения на Украину из соображений безопасности.

 

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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