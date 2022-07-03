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В "Ахмате" рассказали о тактике в боях за Лисичанск

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Раскрыта тактика российских и луганских подразделений, которая позволила быстро овладеть Лисичанском, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира полка "Ахмат", Героя России Замида Чалаева.

В "Ахмате" рассказали о тактике в боях за Лисичанск

"Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы знали, что в Лисичанске у них много сил и средств было в то время и много мирных", — сказал он.

По словам Чалаева, чтобы не страдали мирные жители, подразделения вынуждали идти противника в полях и сёлах.

"… Мы потихоньку, полтора месяца уже, всех их "израсходовали", сказал командир.

Отмечается, что позиций отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить ВСУ из густонаселённых мест.

Напомним, Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские солдаты отошли из Лисичанска для "сохранения жизни защитников”. Аналитики уже отметили, что Киев поражение опять выдает за "зраду". И отход из города сообщается в манере: "Мы героически убегали, а враг трусливо наступал".

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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