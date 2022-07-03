Британский офицер выгнал на улицу многодетную семью украинских беженцев

Британский офицер выгнал на улицу многодетную украинскую семью с пятью детьми. По словам беженцев, сначала хозяева дома с ними просто перестали разговаривать, а потом отключили интернет и начали "придираться".

Как рассказал глава семейства Максим Хирик, они прилетели в Великобританию в составе девяти человек, из них пятеро детей. Ранее семья жила два месяца в Польше. Хозяева дома в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир даже встретили их в аэропорту. Поселились беженцы в доме, который остался военному по наследству.

"Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <…> Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен", — рассказал Хирик в беседе с The Daily Mail.

Как пояснил глава семейства беженцев, им ищут жильё, но оно далеко от Фэрхема, где они хотели бы остаться. А обзвонив агентства по недвижимости, стало ясно, что никто не собирается брать к себе большую семью бесплатно.