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EAD: В будущем Польша будет стыдиться поддержки нацбатальона "Азов"*

Мир

В городе Гданьск в Польше недалеко от российского консульства возник сквер "героического Мариуполя", который получил своё название в честь боевиков "Азова"*, вынужденных сдаться ВС РФ в ходе боевых действий во время спецоперации на Украине.

EAD: В будущем Польша будет стыдиться поддержки нацбатальона "Азов"*

Издание EurAsia Daily публикует мнение российских экспертов по этому поводу. Так, политолог Сергей Марков считает подобное действие Польши аморальным, поскольку "азовцы"* — это последователи бандеровцев, уничтожавших поляков десятками тысяч.

"Их поддержка — это абсолютно аморальное действие. Но у них цель следующая — они готовы сотрудничать с любыми террористами, лишь бы на Украине было прозападное правительство, чтобы они контролировали от имени НАТО украинский режим и добились создания союза Междуморья, а Польша за счёт этого стала лидером Восточной Европы", — отметил он.

Ветеран боевых действий, полковник запаса Роман Насонов назвал поддержку "Азова"* неуважением к предкам.

"Продажные польские политики предали самое святое — память собственных предков, которые также в муках гибли от рук фашистов на Западной Украине", — считает Насонов.

Политобозреватель Владимир Корнилов выразил мнение, что в будущем Польша будет стыдиться своего решения о возвеличивании нацистов, а также разрушения памятников советским солдатам. Он предложил считать площадь "героического Мариуполя" названной в честь войск ДНР и РФ.

"Мы будем считать, что это действительно в честь героического города, который пережил оккупацию нацистского "Азова"*, который героически противостоял нацистам. А что они там будут иметь в виду — это их дело. Это всё равно, что когда идём по району Сталинград в Брюсселе или по площади Севастополя в Британии, то мы-то считаем, что это наше славное название, соответственно, так же будем считать, и когда придём в Гданьск, а когда-нибудь и туда придём".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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