Ходарёнок пояснил слова Путина о целях СВО: это демонтаж киевского режима

Военный эксперт Михаил Ходарёнок увидел в словах российского лидера Владимира Путина относительно целей специальной военной операции скрытый подтекст. В своём Telegram-канале он более внимательно проанализировал заявление российского лидера об освобождении Донбасса и обеспечение внешней безопасности России.

Эксперт считает, что освобождение Донбасса, о необходимости которого говорил президент, подразумевает взятие под контроль РФ также соседних с этим регионом областей, не только непосредственно Луганской и Донецкой, но также Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Что касается гарантий безопасности России, Ходарёнок считает, что они возможны лишь при условии смены действующего киевского режима.

"Таким образом, по моему мнению, верховный главнокомандующий минимум имеет в виду, что в результате под российский контроль перейдет вся левобережная часть Украины, включая столицу — Киев, а действующий режим на Украине будет полностью демонтирован", — заключил Ходарёнок.