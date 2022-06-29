Михеев: СВО России могут остановить только три вещи: первая — ядерная война

На Западе и в Европе уже наблюдается усталость от Украины. И Владимир Зеленский хочет показать, что всё скоро закончится и будет хорошо. Однако хорошо не будет, если Россия не примет решение для себя. При этом остановить её могут только три вещи, считает политолог Сергей Михеев.

По его словам, первое, это какая-нибудь ядерная война и вступление НАТО в конфликт. Однако это закончиться тем, что сгорят все. Второе, это удовлетворение требований Москвы. И третье — это если на какой-то условный компромисс вдруг пойдёт Запад.

Аналитик заметил, что пока первое и третье ему пока представляется с трудом. Поэтому остаётся второе — какой-то переговорный процесс, который может удовлетворить требования России.

Но и это выглядит довольно призрачным, потому что Зеленский снова заявил, что сейчас не время для переговоров, заключил Михеев в интервью на канале "Украина.ру".