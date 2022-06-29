Михеев: спецоперация на Украине закончится, когда так решит Россия

На Западе уже заговорили о помощи в восстановлении Украины после окончания боевых действий на её территории. Однако воспринимать эти разговоры всерьёз не стоит, поскольку пока Россия не решит закончить военную операцию, она не закончится. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев.

Эксперт отметил в интервью на канале "Украина.ру", что на сегодня есть вопросы к темпам продвижения союзных сил, но нет вопросов по поводу компромисса с Западом, которые ещё были в начале спецоперации. Также Россия не собирается всё бросить и откатиться к позициям 24 февраля.

Этого не будет, поэтому обсуждать что-то по Украине, не учитывая позицию России, было бы довольно странно, считает аналитик.

А разговоры о восстановлении сейчас стоит рассматривать, как попытку пропаганды нарисовать свою картину мира, заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться "до конца суток", если Киев выполнит требования России и отдаст приказ сложить оружие.