Reuters: политиков шокировал "Картофельный салат по-русски" на саммите НАТО

Западные политики, журналисты и гости саммита Североатлантического альянса в Мадриде остались в шоке от того, что в меню включили "Картофельный салат по-русски". Блюдо продавали по восемь евро за порцию.

Кроме того, что русский салат был в списке предложенных блюд, так ещё и находился в верхней строчке меню, что шокировало участников.

"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлён таким выбором блюда", — заявил журналист Reuters Иньяки Лопес.

Автор статьи уточняет, что участники саммита планировали официально назвать Россию "угрозой для мира" и блюдо немного ввело их в ступор. Однако несмотря на все предрассудки, салат раскупили всего за пару часов.