Западные политики, журналисты и гости саммита Североатлантического альянса в Мадриде остались в шоке от того, что в меню включили "Картофельный салат по-русски". Блюдо продавали по восемь евро за порцию.
Кроме того, что русский салат был в списке предложенных блюд, так ещё и находился в верхней строчке меню, что шокировало участников.
"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлён таким выбором блюда", — заявил журналист Reuters Иньяки Лопес.
Автор статьи уточняет, что участники саммита планировали официально назвать Россию "угрозой для мира" и блюдо немного ввело их в ступор. Однако несмотря на все предрассудки, салат раскупили всего за пару часов.
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