Американский лидер Джозеф Байден уехал с саммита "Большой семёрки". Причиной послужила "плохая погода".
О неожиданном поступке президента США сообщили журналисты DPA. Предположительно, руководитель страны отправился в Мюнхен. После этого Байден должен посетить Мадрид, на территории которого пройдёт встреча представителей военно-политического блока НАТО.
Ранее британский журналист Нил Гардинер назвал президентство Байдена худшим периодом в истории современной Америки.
"Позор на мировой арене", — подчеркнул обозреватель.
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