DPA: Байден досрочно покинул саммит G7 "из-за плохой погоды"

Американский лидер Джозеф Байден уехал с саммита "Большой семёрки". Причиной послужила "плохая погода".

О неожиданном поступке президента США сообщили журналисты DPA. Предположительно, руководитель страны отправился в Мюнхен. После этого Байден должен посетить Мадрид, на территории которого пройдёт встреча представителей военно-политического блока НАТО.

Ранее британский журналист Нил Гардинер назвал президентство Байдена худшим периодом в истории современной Америки.

"Позор на мировой арене", — подчеркнул обозреватель.