The Telegraph: Байден ведёт США к "ошеломляющему упадку"

По мнению британского журналиста Нила Гардинера, президентство нынешнего лидера США Джо Байдена - это провал и худший период в истории современной Америки.

"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — написал обозреватель The Telegraph.

Гардинер подчеркнул, что в качестве спикера Байден выглядит всё более растерянным, невнятным и высокомерным, а его речь порой бессвязна и оторвана от реальности. Автору кажется неуместным бесцеремонная манера, которую использует президент США во время своих публичных выступлений в нынешние трудные времена.

А времена сейчас действительно тяжёлые, напоминает Гардинер — как он выразился, США сейчас пребывают в состоянии свободного падения, а их граждане вынуждены наблюдать "ошеломляющий упадок своей сверхдержавы".

"Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — заключил автор.