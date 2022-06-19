Зрители CNN высмеяли падение Байдена с велосипеда

Падение президента США Джозефа Байдена с велосипеда стало поводом для обсуждений и шуток в американском обществе. Как обычно, не обошлось без обвинений в причастности к этому России. Например, зрители телеканала CNN предложили в комментариях несколько "версий" причин инцидента.

Один из пользователей предположил, что велосипед, вероятно, был произведён в России.

Другой американец с иронией написал, что в этом "виноват Путин", и предложил Байдену ездить на трёхколесном велосипеде.

Ещё один зритель также счёл, что идея посадить Байдена на велосипед не была хорошей.

"Как только вы научитесь кататься на велосипеде, считается, что вы никогда этого не забудете. Джо кажется исключением из этого правила, поскольку он забывает обо всем на свете", — заключил комментатор.