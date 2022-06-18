Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в Рехобот-Бич

Президент США Джозеф Байден упал с велосипеда во время прогулки в Рехобот-Бич.

Всё произошло в штате Делавэр на глазах у нескольких журналистов. Когда американский лидер к ним подъехал, он зацепился ногой за педаль и повалился набок.

Люди сразу же бросились поднимать престарелого политика.

В прошлом году Джо Байден несколько раз споткнулся на трапе самолёта перед вылетом в Джорджию, а недавно, поднимаясь по трапу перед Саммитом Америк, опять чуть не рухнул со ступенек.

После падения в этот раз президент США травм не получил.

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