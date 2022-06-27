Аналитик Клоза: жителей США ожидают апокалиптические цены на бензин

Стоимость бензина в США может достичь "апокалиптических" значений из-за сезона ураганов. Об этом заявил руководитель центра энергетического анализа OPIS Том Клоза.

В эфире Fox Business он отметил, что летние ураганы и перебои с электричеством в некоторых частях побережья Мексиканского залива могут вывести из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Кроме того, эксперт подчеркнул: в июле в Штатах ожидается высокий спрос на топливо.

"Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти долларов за галлон. Вы знаете, из-за ураганов стоимость топлива может достичь апокалиптических значений", — уточнил Клоза.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американцы никогда не оказывались в таком тяжёлом положении, в котором находятся сейчас. По его словам, рекордное подорожание бензина продолжается на территории всего государства.