WSJ: Восточная Европа перестаёт поддерживать Украину и Запад

Страны Восточной Европы, которые поддерживали Украину, начинают менять свою позицию и отворачиваться от Киева на фоне экономических проблем, пишет The Wall Street Journal.

"Вывешивать желто-синие флаги на городских улицах — это одно… А тянуть на себе долгосрочные финансовые траты ради Украины — это совсем другое", — отметил автор материала Уильям Наттрас.

В статье приводятся данные о том, что кризис всё сильнее бьёт по экономике стран Восточной Европы, где стремительно дорожает бензин, электроэнергия и продукты питания. Так, в Чехии инфляция составила 16%, а в Прибалтике — 20%. Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации в будущем.

По словам Наттраса, жители Восточной Европы начали отворачиваться от прозападных политиков, которые выступают за поддержку Украины и антироссийские санкции. В правительстве Словакии наблюдаются жёсткие разногласия по вопросам санкций против России. Более 30% словаков считают, что Запад спровоцировал Россию на проведение спецоперации на Украине. В Чехии падает рейтинг проевропейской правящей партии. В Болгарии также растёт недовольство действиями правительства.