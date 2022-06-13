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WSJ: Европа проигрывает США и Азии из-за недостатка энергоносителей из РФ

Экономика

Предприятия Европы сталкиваются с возрастающими проблемами из-за отсутствия дешёвых российских энергоносителей. Причём для некоторых из них проблемы оказались настолько серьёзными, что они вынуждены закрыться.

WSJ: Европа проигрывает США и Азии из-за недостатка энергоносителей из РФ

Европейские предприятия не выдерживают конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, которые располагают доступом к недорогим нефти и газу. Вернее сказать, цены на тот же газ в Европе в три раза выше, чем в США. Понятно, что для европейских предприятий это большая проблема.

Руководители европейских компаний также опасаются, что Россия якобы может внезапно прекратить поставки газа, сообщает The Wall Street Journal.

Хотя насколько обоснованы эти опасения обоснованы? На самом деле, здесь многое будет зависеть от того, что предпримут руководители стран Евросоюза. Там вроде бы есть понимание, что найти замену российским поставкам газа проблематично. Но как показывает практики, понимание часто одно, а действия — другое.

Во всяком случае, некоторые европейские энергетические компании отказались платить за поставки газа в рублях. И при этом руководители некоторых государств эту практику поддержали — например, в той же Польше. А это, очевидно, снижению цены на газ едва ли способствует.

Американские издание указывает, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном положении и в долгосрочной перспективе. Опять же, из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей. Выход для предприятий Европы может быть во внедрении технологий, которые позволяют резко сократить потребление ископаемого топлива, рассуждает The Wall Street Journal.

Однако тут же указывает, что подобные технологии потребуют больших инвестиций.

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Автор: Антон Куликов
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