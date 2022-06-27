Политолог Миршаймер: США и НАТО ведут Украину к полному краху

Власти США и руководство НАТО несут всю ответственность за конфликтную ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Он пояснил, что Россия расценивает политику США в отношении Украины в качестве "экзистенциальной угрозы". По мнению эксперта, у официального Вашингтона есть навязчивая идея "затащить" Украину в Североатлантический альянс, чтобы впоследствии превратить страну в "западный оплот" на границе с РФ.

Миршаймер подчеркнул: власти США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта с помощью дипломатических инструментов.

"Соединённые Штаты помогают Украине идти по фальшивому пути мнимых "побед", который на самом деле ведёт страну к полному краху", — сказал политолог в интервью изданию The National Interest.

Специалист убеждён в том, что история "сурово осудит" США и их партнёров за "поразительно глупую политику" в отношении Украины.