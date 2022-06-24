Верховный суд в США отменил постановление о правах на аборт в стране

В США Верховный суд отменил постановление по делу "Роу против Уэйда", в результате которого американские власти гарантировали право прервать беременность.

Как заявили журналисты CNN, теперь возможность сделать аборт зависит от решения чиновников определённого штата. Известно, что почти половина регионов приняла или планирует принять запрет на прерывание беременности.

"Миллионы американок лишились фундаментальной конституционной защиты", — сказали судьи Стивен Брейер, Соня Сотомайор и Елена Каган.

Ранее в Geo Politica написали, что китайские власти способны принудить женщин рожать детей на фоне сокращения рабочей силы.