Украинцы просят Зеленского запретить аборты из-за "безбожности" РФ и беженцев

Украинцы обратились к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому с требованием запретить искусственное прерывание беременности. Согласно петиции, которую опубликовали на сайте главы государства, это необходимо, чтобы спасти поднять демографию.

Пока петиция набрала лишь 189 подписей.

"Российские оккупанты безбожно уничтожают украинцев, давайте не позволим украинским родителям повторять действия российских оккупантов и запретим уничтожать украинских детей, наше будущее", — цитирует автора документа Страна. ua.

Кроме того, как подчеркнул автор, с начала российской спецоперации, страну покинули десятки тысяч человек.

Согласно информации, чтобы петицию увидел президент, необходимо набрать 25 тысяч голосов за оставшиеся 89 дней.